رجل أعمال فرنسي يخصص مبلغا بسيطا لدعم قطط الأرميتاج

أصبحت قطط متحف الأرميتاج في الآونة الأخيرة من إحدى الرموز الهامة لمدينة بطرسبورغ الروسية.

وقال مدير الأرميتاج، ميخائيل بيوتروفسكي، إن تلك القطط تكتسب أكثر فأكثر من يرعونها وأشار في كلمة ألقاها في مهرجان الإنترنت السنوي "أيام الأرميتاج" إلى رجل أعمال فرنسي طلب في وصيته أن يخصص مبلغ بسيط لقطط الأرميتاج.

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وقال: "لا نزال نرعى قططنا. إلا أن مستخدمي الإنترنت وبعض عشاق الأرميتاج خارج روسيا الذين لا ينسونها وقد خصص رجل من فرنسا مؤخرا مبلغا من وصيته لدعم قططنا. والمبلغ بسيط طبعا، لكن يسعدنا أن يهديه أحد أجنبي لحيواناتنا".

وأعاد، بيوتروفسكي، إلى الأذهان أن الأرميتاج يعيش فيه عدد يتراوح بين 50 و70 قطا تحمي تحفه من الفئران.

ويعود تاريخها إلى القرن الـ18 حين تم تأسيس المتحف بمرسوم أصدرته الإمبراطورة يكاترينا الثانية التي أمرت بنقل القطط من مدينة قازان لتصطاد الفئران. كما أمرت بمنحها لقب الحارس الرسمي.

وتحضر القطط على منتجات تذكارية يصدرها متحف الأرميتاج. ويراقب الأطباء البيطريون دائما حالتها الصحية ويقومون بعلاجها إذا أصابتها أمراض.

وقد دخلت قطط الأرميتاج قائمة الأعلام الأكثر غرابة في العالم. ويقيم المتحف كل عام حفلا خاصا بها بعنوان "يوم قط الأرميتاج".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا