مسابقة "يوروفيجن" تغير سيناريو إقامتها

استبعدت لجنة تنظيم مسابقة "يوروفيجن - 2021" الموسيقية الأوروبية أن تقام المسابقة وفقا للسيناريو التقليدي.

وتدرس اللجنة في الوقت الراهن سيناريوهات أخرى لإقامتها بما يتماشى مع القواعد الاحترازية المتعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا.

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وقال المدير التنفيذي لـ "يوروفيجن"، مارتن أوستردال، إن مسابقة "يوروفيجن – 2021" ستقام في مايو المقبل بروتردام الهولندية، مشيرا إلى أن صحة وأمن المشاركين فيها تعد من أهم أولويات لجنتها التنظيمية.

وقال، أوستردال، إن لجنة تنظيم المسابقة ستركز على السيناريو الثاني لإقامتها والذي يقضي بمراعاة التباعد الاجتماعي من قبل جميع المشاركين.

وفي حال غياب فنان مشارك في المسابقة لسبب وباء فيروس كورونا يسمح له بتسجيل أغنيته وإرسالها إلى لجنة التحكيم. أما من سيحضرون المسابقة فيجب عليهم الالتزام الصارم بقواعد الابتعاد الاجتماعي.

يذكر أن مسابقة "يوروفيجن" الأوروبية الموسيقية الـ65 كان يفترض أن تقام في 12 – 16 مايو عام 2020 في روتردام الهولندية تحت شعار"إفتح". لكن انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم أجبرت منظميها على تأجيلها إلى عام 2021. وستفتتح المسابقة في 22 مايو المقبل تحت الشعار نفسه في روتردام.

وكان يفترض أن تمثل روسيا العام الماضي فرقة Little Big بأغنيتها Uno التي حصدت أكبر عدد من الأصوات على الإنترنت.

المصدر: تاس