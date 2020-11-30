روسية تنال المرتبة 10 في مسابقة "يوروفيجن الأطفال – 2020"

انتهت في بولندا مسابقة "يوروفيجن الأطفال – 2020" الموسيقية التي أقيمت العام الجاري بنظام مؤتمر فيديو يسبب انتشار وباء فيروس كورونا في أوروبا والعالم.

وتأهل للدور النهائي في المسابقة 12 طفلا وطفلة يمثلون روسيا، بيلاروس، فرنسا، جورجيا، مالطا، كازاخستان، هولندا، صربيا، إسبانيا، أوكرانيا، بولندا، ألمانيا. ومن بين المشاركين والمشاركات: الروسية صوفيا فسكوفا، التي شغلت المرتبة العاشرة في المسابقة. أما الفوز فيها فأحرزته الطفلة الفرنسية، فالنتينا ترونيل.

وأقيمت "يوروفيجن الأطفال" في وراسو من حيث أدار منظموها أداء المشاركين والمشاركات الذين قدموا أغنياتهم من استوديوهات البلدان المذكورة.

وتولت قناة "كاروسيل" الروسية التلفزيونية للأطفال بث برنامج المسابقة الذي بدأ الساعة 19.00 يوم 29 نوفمبر بتوقيت موسكو.

وقد قدمت الطفلة الروسية ، صوفيا فسكوفا من بطرسبورغ أغنية My New Day (يومي الجديد) باللغتين الروسية والإنجليزية.

وتم تحديد الفائزة بالمسابقة عن طريق تصويت مستخدمي الإنترنت الذين منحهم الحق بالتصويت تأييدا لـ3 مشاركين أو مشاركات، بمن فيهم الذي يمثل دولة شخص يدلي بصوته.

يذكر أن مسابقة "يوروفيجن الأطفال" تقام كل عام بدءا من 2003. ويشارك فيها أطفال يمثلون البلدان الأوروبية لم يتجاوز سنهم 14 عاما.

وقد فازت في "يوروفيجن الأطفال – 2017 " الروسية، بولينا بوغوسيفيتش، التي قدمت أغنية "الأجنحة".

المصدر: تاس