وكيل عائلة عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو يكشف تطورات عن قضية مقتلها والفنانة إليسا تعلق

أكد مكتب المحامي أشرف الموسوي وكيل عائلة المغدورة عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو، أن "زوجها إبراهيم غزال تمكن من الفرار إلى تركيا بعد وقت قصير من ارتكابه جريمة قتل زينة خنقا".

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وأفاد الموسوي، بحسب ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه "يتجه إلى تقديم طلب استرداد الزوج المتواري عن الأنظار أمام النيابة العامة التمييزية، وذلك سندا إلى المعاهدة القضائية الموقعة بين لبنان وتركيا حول تسليم المطلوبين".

من جهة ثانية غردت الفنانة اللبنانية إليسا في "تويتر"على جريمة قتل زينة كنجو على يد زوجها معلقة: "المجتمع الذكوري هوي اللي بيلاقي 100 تبرير لرجل قاتل، وما بيلاقي سبب واحد لمعاقبتو. المجتمع الذكوري هوي اللي بيخلي زينة كنجو تنقتل وزوجها يهرب عا تركيا، من دون ما حدا يتحرك لمنع هالشي، لو المقتول رجل شو كان صار؟".

المجتمع الذكوري هوي اللي بيلاقي ١٠٠ تبرير لرجل قاتل، وما بيلاقي سبب واحد لمعاقبتو. المجتمع الذكوري هوي اللي بيخلي زينة كنجو تنقتل وزوجها يهرب عا تركيا، من دون ما حدا يتحرك لمنع هالشي.

لو المقتول رجل شو كان صار؟ — Elissa (@elissakh) February 2, 2021

قتلت عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو خنقا على يد زوجها إبراهيم غزال في منزلهما بمنطقة عين المريسة في العاصمة بيروت، السبت الماضي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام+فوشيا+تويتر