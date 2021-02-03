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وكيل عائلة عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو يكشف تطورات عن قضية مقتلها والفنانة إليسا تعلق

الثقافة والفن

وكيل عائلة عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو يكشف تطورات عن قضية مقتلها والفنانة إليسا تعلق
Reuters
الفنانة اللبنانية إليسا
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أكد مكتب المحامي أشرف الموسوي وكيل عائلة المغدورة عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو، أن "زوجها إبراهيم غزال تمكن من الفرار إلى تركيا بعد وقت قصير من ارتكابه جريمة قتل زينة خنقا".

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مقتل عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو خنقا على يد زوجها
مقتل عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو خنقا على يد زوجها

وأفاد الموسوي، بحسب ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه "يتجه إلى تقديم طلب استرداد الزوج المتواري عن الأنظار أمام النيابة العامة التمييزية، وذلك سندا إلى المعاهدة القضائية الموقعة بين لبنان وتركيا حول تسليم المطلوبين".

من جهة ثانية غردت الفنانة اللبنانية إليسا في "تويتر"على جريمة قتل زينة كنجو على يد زوجها معلقة: "المجتمع الذكوري هوي اللي بيلاقي 100 تبرير لرجل قاتل، وما بيلاقي سبب واحد لمعاقبتو. المجتمع الذكوري هوي اللي بيخلي زينة كنجو تنقتل وزوجها يهرب عا تركيا، من دون ما حدا يتحرك لمنع هالشي، لو المقتول رجل شو كان صار؟".

قتلت عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو خنقا على يد زوجها إبراهيم غزال في منزلهما بمنطقة عين المريسة في العاصمة بيروت، السبت الماضي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام+فوشيا+تويتر

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