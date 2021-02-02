نجل الفنان المصري عادل الفار يكشف تطورات حالة والده الصحية بعد دخوله العناية المركزة

كشف شادي نجل الفنان الكوميدي المصري عادل الفار، تطورات حالة والده الصحية بعد دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بمدينة نصر في القاهرة، إثر تعرضه لغيبوبة كبد.

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وقال شادي عادل الفار، خلال مداخلة هاتفية على تلفزيون "اليوم السابع"، إن والده الآن بحالة جيدة، ولكنه يعاني تكرار تعرضه للمرض، مضيفا :"ربنا لطف معانا".

وأشار إلى أن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة روجينا، يتواصلان دائما للاطمئنان على حالته الصحية بشكل مستمر.

وخرج الفنان عادل الفار في تصريحات له منذ أيام، أشار فيها إلى أنه "لا يوجد أحد من زملائه في الوسط الفني أو أصدقائه يسألون عنه نهائيا، وأنه يعيش وحيدا".

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عادل الفار، من مواليد 20 ديسمبر 1961 وشارك في العديد من الأعمال الفنية مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" "وزكية زكريا في البرلمان" ومن أهم مسلسلاته "الكومي" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرا في مسلسل "الفتوة" الذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال.

المصدر: "اليوم السابع"