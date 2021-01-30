يسرا بعد شفائها من كورونا: ممنوع الزيارات

قالت الفنانة المصرية يسرا إنها لن تستقبل الزيارات من الزملاء والأصدقاء في الوقت الحالي، حتى تتعافى بالكامل من آثار مرض فيروس كورونا.

وحسب ما ذكرت تقارير إعلامية، فقد كشف مصدر مقرب من يسرا أن الحالة الصحية لها "تتحسن"، فيما تستعد الآن لمتابعة عملها واستئناف تصوير مسلسل "حرب أهلية" اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر أن يسرا لا تزال تعاني من بعض الآلام، لكنها بشكل عام تماثلت للشفاء، وتقضي فترة النقاهة حاليا.

وفي 25 ديسمبر الماضي، أصيبت يسرا بفيروس كورونا وخضعت للعزل المنزلي بإشراف الأطباء.

وطمأنت يسرا حينها متابعيها باستقرار حالتها الصحية، وشكرت كل من توجه لها بالسؤال عن صحتها.

المصدر: مواقع إخبارية مصرية