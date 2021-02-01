"أرطغرل" بطل مسلسل تاريخي مشترك بين الجزائر وتركيا

كشفت السفارة الجزائرية في تركيا عن مباحثات رسمية أجريت بين السفير الجزائري بأنقرة والمدير العام لمؤسسة راديو وتلفزيون تركيا، بشأن إنتاج مسلسل تاريخي مشترك.

وذكر بيان نشرته السفارة الجزائرية يوم 28 يناير، أن سفير الجزائر لدى تركيا، مراد عجابي، قام بزيارة مجاملة إلى المدير العام لمؤسسة راديو وتلفزيون تركيا (TRT) إبراهيم ايرين، والتي شهدت مباحثات بشأن "سبل تطوير التعاون بين مؤسستي التلفزيون العمومي في البلدين وكذلك تبادل الخبرات والعمل سويا لإنتاج برامج وثائقية تعكس الإرث الثقافي والتاريخي المشترك بين البلدين، بما في ذلك التعاون في إنتاج مسلسل تاريخي هام يتناول شخصية ومآثر الإخوة بربروس، الذي ستشرع في إنتاجه التلفزة التركية هذه السنة".

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن السفيرة التركية لدى الجزائر، ماهينور كوكتاش، كشفت الخميس الماضي أن تصوير أجزاء في الجزائر من مسلسل "بربروس"، الذي يقوم ببطولته إنغين ألتان دوزياتان الذي لعب دور "أرطغرل"، قائم وفق اتصالات بدأ الشروع بها.

كما أشارت الصحيفة إلى أن السفيرة تحدثت عن المسلسل في سياق الحديث عن تحضير فيلم مشترك بين الجزائر وتركيا حول تاريخ البلدين.

جدير بالذكر أن مسلسل بربروس هو مسلسل تركي تاريخي يحكي قصة البحار عروج باربروس وجهاده البحري في عهد السلطان سليم الأول، وبطل المسلسل هو إنغين آلتان دوزياتان، وسوف يعرض على قناة TRT التركية، وهو من إنتاج شركة ES Film.

المصدر: صحيفة الشروق الجزائرية