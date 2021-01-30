 
مباشر

في أقل من 24 ساعة.. مصر تنعى فنانا رابعا

الثقافة والفن

في أقل من 24 ساعة.. مصر تنعى فنانا رابعا
Reuters Mohamed Abd El Ghany
العلم المصري في السماء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/po04

أعلن الكاتب المصري، شعبان يوسف، أمس الجمعة، عن وفاة الممثل والمخرج المسرحي المصري، فهمي الخولي، مودعا إياه عبر منشور على صفحته في "فيسبوك".

إقرأ المزيد
مصر.. نجل شعبان عبد الرحيم يرد على الفنانة اللبنانية المطالبة بميراث والده
مصر.. نجل شعبان عبد الرحيم يرد على الفنانة اللبنانية المطالبة بميراث والده

وقال شعبان يوسف ناعيا ومودعا فهمي الخولي: "وكان تسليمه علي وداعا..الصديق الغالي والحبيب..المخرج الكبير فهمى الخولي..مع السلامة مع السلامة".

وكان تسليمه علىٌ وداعا الصديق الغالى والحبيب المخرج الكبير فهمى الخولى مع السلامة مع السلامة

Posted by Shaaban Yusuf on Friday, January 29, 2021

وفي إطار أعمال الممثل والمخرج الراحل، تجدر الإشارة إلى أن آخر أدواره التمثيلية، كانت في مسلسل "الضاهر"، مع محمد فؤاد، والذي عرض عام 2019، أما آخر الأعمال ضمن مسيرته الإخراجية، فكانت مسرحية "باب الفتوح"، مع يوسف شعبان، ومحمد رياض.

في أقل من 24 ساعة.. مصر تنعى فنانا رابعا
Reuters
فهمي الخولي

كما يعتبر فهمي الخولي رمزا من رموز المسرح المصري، وقضى أكثر من خمسة عقود بين أحضان خشبة المسرح، حيث كللت بدايته في الإخراج المسرحي بالنجاح، وترشح لإخراج مسرحية "الحمير يموتون رفثا"، لصالح إحدى الشركات والمسرح العمالي، ليحصل على كأس المسرح العمالي.

كما غيب الموت، أمس الجمعة، 3 شخصيات من الوسط الفني في مصر أبرزهم محمد الصغير خبير التجميل ووالد زوجة الفنان أحمد السقا.

في أقل من 24 ساعة.. مصر تنعى فنانا رابعامحمد الصغير

كما أكد الفنان، منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان أشرف صالح.

في أقل من 24 ساعة.. مصر تنعى فنانا رابعاالفنان أشرف صالح

ونعى الفنان المصري أحمد صيام الفنان محمود عبد الغفار، الذي توفي فجر الجمعة.

في أقل من 24 ساعة.. مصر تنعى فنانا رابعامحمود عبد الغفار

المصدر: "اليوم السابع" + "الوطن"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا