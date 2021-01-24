رحيل مهنا الدرة "عراب" الحركة التشكيلية في الأردن

نعت وزارة الثقافة في الأردن الفنان التشكيلي مهنا الدّرة الذي توفي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 83 عاما، إثر مرض عضال.

وقالت رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين بصفحتها على "فيسبوك": "عراب الحركة التشكيلية الأردنية مهنا الدّرة في ذمة الله".

عراب الحركة التشكيلية الأردنية في ذمة الله تنعى أسرة رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين المعلم الأول الراحل الفنان (مهنا الدرة) إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وغفر له وجعل الجنة مثواه تم النشر بواسطة ‏رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين‏ في الأحد، ٢٤ يناير ٢٠٢١

من جانبه، اعتبر وزير الثقافة الأردني باسم الطويسي، إن "رحيل الدّرة يمثل خسارة للوطن وللفن، لا سيما أنه كان يمثل علامة مهمة ليس في المشهد التشكيلي الأردني فحسب، وإنما العربي والعالمي".

وأوضح الطويسي أن "الدرة كان من طلائع الفنانين الذين درسوا في الغرب ومزجوا بين الانفتاح على التقنيات الحداثية والأصالة التي ارتبطت بجماليات المكان، وحياة الإنسان، مؤسسا بذلك لأسلوب فني حداثي متميز في التكعيبية والتجريد".

ومهنا الدّرة من مواليد عام 1938، وتخرج من أكاديمية روما للفنون الجميلة عام 1958. وحصل الدّرة خلال مسيرته على العديد من الجوائز التقديرية، الدولية والمحلية.

ومن أشهر لوحاته "ابتسامة السيدة السلطية" وفي عام 2018 أصدر المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة مجلدا من 7 أجزاء ضم مجمل أعماله ومختلف المقالات التي نشرت عنه وعن لوحاته.

المصدر: وكالات