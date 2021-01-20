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متحف في باريس يحيل "ترامب" إلى المستودع!

الثقافة والفن

متحف في باريس يحيل
AFP
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قبيل تنصيب بايدن، أرسل متحف غريفين في باريس حيث يتم جمع أكبر مجموعة من تماثيل الشمع للشخصيات البارزة،  تمثال ترامب إلى المستودع.

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ونقل التمثال الشمعي الذي يصور الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين إلى مستودع سري يحتوي على مئات القطع الفنية المماثلة التي كانت معروضة في السابق في أروقة المتحف.

وكان تمثال ترامب المصنوع من الشمع يقف في السابق أمام تمثال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبجوار تمثالين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملكة إليزابيث الثانية.

وفي شأن ذي صلة، ذكر أن أحد المختصين بدأ بالفعل في نحت تمثال لجو بايدن فور إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020.

وتفيد وكالة الصحافة الفرنسية بأن العمل على تمثال بايدن سيستغرق نحو شهرين.

وأقر عاملون في ورشة المتحف بأن تمثال ترامب كان أحد أكبر المشاكل، وذلك لأنه كان في حاجة للترميم بشكل أسبوعي، بسبب التدافع الكبير للأشخاص الذين يرغبون في التقاط صور معه.

المصدر: iz.ru

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