ترامب يوعز برفع السرية عن بيانات حول مراقبة موظفي مقره الانتخابي

أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع طابع السرية عن المعلومات المتعلقة بتقصي ومراقبة لعناصر مقر حملته الانتخابية في عام 2016.

وجاء في مذكرة وقعها ترامب، أن الحديث يدور عن وثائق قدمت للبيت الأبيض في 30 ديسمبر عام 2020.

قبل ذلك، أعلن ترامب، مرات عديدة أن مراقبة عناصر حملته الانتخابية، من جانب الهيئات الأمنية الأمريكية المختصة، تعتبر فضيحة سياسية كبيرة.

ولكن المسؤولين في إدارة باراك أوباما، الذين أمروا بهذه المراقبة، قالوا إن الدافع كان وجود مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك مخاوف بشأن "تواطؤ" ترامب مع روسيا.

وبعد أن تبين من نتيجة تحقيقات المدعي العام الخاص روبرت مولر، عدم وجود مثل هذا "التواطؤ"، أعلن بعض المسؤولين الذين عملوا في عهد أوباما، أنهم لو كانوا يعرفون أن هذه الشكوك غير مؤكدة بالشكل الكافي، لم يصدروا مثل هذه الأوامر.

المصدر: نوفوستي