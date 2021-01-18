إطلاق أول "سينما سيارات" في الرياض

أعلنت شركة "موفي سينما" السعودية، السبت، عن إطلاق أول "سينما سيارات" تأسست في العاصمة الرياض.

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تجربة مختلفة .. وأجواء سينمائية غير في الرياض 🎥🚙



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⁧#موڤي⁩ ⁦#muvicinemas⁩ ⁧#وميض_الرياض⁩



⁦@Winkeam⁩

⁦@blinkyriyadh — موڤي سينما (@muvicinemas) January 16, 2021

ونشر أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، انطلاق فعالية سينما السيارات "وميض الرياض"، بالتعاون مع شركائهم في "muvicinemas"، و"Winkeam".

نطلق الأسبوع المقبل فعالية سينما السيارات "#وميض_الرياض" بالتعاون مع شركائنا في @muvicinemas@Winkeam ..



حرصنا في #أمانة_منطقة_الرياض على توفير تجربة ترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية، تعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة، وتهيئ البيئة المناسبة لتفاعلكم مع مدينتكم.. pic.twitter.com/PomOFIpAfj — فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف (@BinAyyafFaisal) January 14, 2021

وقال في "تويتر": "حرصنا في أمانة منطقة الرياض على توفير تجربة ترفيهية، وفق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، تعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة، وتهيئ البيئة المناسبة لتفاعلكم مع مدينتكم".

وفي التفاصيل حول فعالية "سينما السيارات"، تجدر الإشارة إلى أنها ستتضمن 3 عروض سينمائية يوميا، وشاشة عرض رئيسية تبلغ مساحتها 200 متر مربع، حيث يتسع الموقع لأكثر من 150 سيارة، بالإضافة إلى وجود منطقة مخصصة لشاحنات الطعام في الموقع، تقدم خدماتها للزوار عبر تطبيقات إلكترونية.

المصدر: "RT"