شاهد.. نانسي عجرم تستلم درع المليون "لايك"

تسلمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم درع المليون إعجاب من "أنغامي"، بعد أن حصدت أغنيتها "عم بتعلق فيك" أعلى عدد إعجابات منذ تأسيس الموقع.

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وشاركت نانسي عجرم عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورة الدرع، وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصة عندما يكون مصدره الأول والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية عم بتعلق فيك من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائما التكريم الحقيقي لكل فنان".

المصدر: LBC