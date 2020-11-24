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قاضي التحقيق يصدر قراره بحق فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم

مجتمع

قاضي التحقيق يصدر قراره بحق فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم
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نانسي عجرم
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كشفت وسائل إعلام لبنانية أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، أصدر قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، والذي يقضي بإدانته بجناية القتل.

وأشارت التقارير إلى أن قاضي التحقيق أدان الدكتور فادي الهاشم بجناية القتل، وفقا للمادة 547 معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما، "وأُحيل الملف إلى محكمة الجنايات".

وتنص المادة 547 أنه: "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".

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وأوضح غابي جورمانوس، محامي فادي الهاشم على قرار المحكمة: "إنهم كانوا يتوقعون حكما بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونيا الحكمان يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات". 

ويشار إلى أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور استمع سابقا إلى زوج الفنانة نانسي عجرم المدعى عليه في جريمة قتل الشاب السوري محمد الموسى، فيما قالت محامية أهل القتيل إن الهاشم والموسى أجريا عدة اتصالات ببعضهما بعضا قبل الواقعة.

المصدر: قناة الجديد  + سبوتنيك

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