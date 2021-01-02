تونس.. وفاة الإعلامية حذامي العيساوي بمضاعفات كورونا

نعت الإذاعة التونسية رئيسة تحرير الأخبار حذامي العيساوي التي توفيت صباح السبت عن 54 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا لمدة شهرين.

وتولت الراحلة العيساوي إدارة إذاعتي "تونس الثقافية" و"الشباب".

وتعتبر العيساوي من الإعلاميات البارزات في تونس، إذ غطت أهم أحداث البلاد خلال السنوات الـ20 الأخيرة، كما كانت من الناشطات في "جمعية الصحفيين التونسيين"، التي تحولت للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تنعى الإذاعة التونسية الزميلة القديرة حذامي العيساوي رئيسة... Опубликовано ‎Radio Tunisienne - الاذاعة التونسية‎ Суббота, 2 января 2021 г.

وتقدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيدة وزملائها وكافة الصحفيات والصحفيين.

وسجلت تونس حتى نهاية ديسمبر الماضي 140557 إصابة بفيروس كورونا و4730 وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

المصدر: الإذاعة التونسية - فيسبوك