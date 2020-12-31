تونس تسجل 52 وفاة و1924 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و676 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان يوم الخميس أنه تم تسجيل 1924 إصابة جديدة بالفيروس التاجي لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 139 ألفا و140 حالة.

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، إن الوزارة والحكومة تعملان من أجل توفير لقاح كورونا في تونس في أقرب الآجال.

ورجحت بن علية إمكانية وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى تونس مع بداية الربع الأول من سنة 2021، مشيرة إلى أنه يتم حاليا التواصل مع جميع المخابر المصنعة لهذا اللقاح على مستوى دولي.

وأشارت إلى أن اللقاح سيكون مجانيا وأن الدفعة الأولى منه تتضمن 4 ملايين جرعة، وأن العمل حثيث من أجل زيادة هذه الكمية.

وأفادت بأنه سيتم إطلاق منصة في شهر يناير 2021 لتسجيل قائمات الأشخاص الذين سيتلقون اللقاح بعد وصوله إلى تونس.

وأعربت عن أملها في أن تكون السنة الجديدة 2021 سنة الانتصار على هذا الوباء في جميع أنحاء العالم.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية