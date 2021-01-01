المهن التمثيلية في مصر تعلن نتيجة التحقيق مع محمد رمضان

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، في مصر، بيانا بخصوص التحقيق مع الفنان محمد رمضان على خلفية اتهامه بالتطبيع بعد انتشار صور له مع بعض الإسرائيليين أثناء وجوده في حفل بالإمارات.

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وقال البيان إن لجنة التحقيق الخاصة بالعضو محمد رمضان، برئاسة مستشار مجلس الدولة محمد كمال سلام، قررت حفظ التحقيق والاكتفاء بفترة الإيقاف التي خضع لها مؤخرا.

يذكر أن الفنان محمد رمضان خضع للتحقيق بناء على قرار من اتحاد النقابات الفنية بعد الجدل الكبير الذي أثارته الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد ضجت مؤخرا بالعديد من التعليقات الغاضبة والانتقادات، بسبب صورة نشرها حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تجمع الممثل المصري محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، وعلق على الصورة بالقول: "الفن دوما يجمعنا".

المصدر: المصري اليوم