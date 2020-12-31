وفاة عازف البيانو الفرنسي كلود بولينغ

قالت وسائل إعلام فرنسية اليوم، إن عازف البيانو والملحن الفرنسي كلود بولينغ، توفي عن عمر ناهز 90 عاما.

وقعت الوفاة يوم الثلاثاء الماضي، في مستشفى سانت كلود في غرب باريس.

وغردت الممثلة الفرنسية بريجيت باردو، قائلة إن بولينغ قد رحل، وأخذ معه شبابها و 60 عاما من الصداقة المخلصة والممتعة في الحياة، والأغاني المضحكة.

Claude Bolling, mon « dubol » est parti emportant avec lui ma jeunesse et 60 ans d’amitié fidèle, de joie de vivre, de chansons rigolotes, et d’une complicité insouciante. pic.twitter.com/RcEOcWG8cG — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) December 30, 2020

ولد بولينغ في مدينة كان في العاشر من أبريل عام 1930. أنشأ أول أوركسترا له في سن 16 عاما، وفي سن 18 عاما، سجل أول ألبوم له.

قام الفقيد، خلال حياته الفنية الطويلة، بتأليف أكثر من مائة عمل، أصبح معظمها ألحانا لأفلام فرنسية، منها لوحة "بورسالينو" بمشاركة آلان ديلون وجان بول بلموندو.

المصدر: نوفوستي