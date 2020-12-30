علي الحجار يقدم موشحات أندلسية "أونلاين"

في تجربة جديدة، يقدم الفنان المصري، علي الحجار، حفلا بعنوان "أصداء الأندلس"، يغني فيه موشحات أندلسية بتوزيع وقيادة المايسترو، هشام جبر.

ويضم الحفل مجموعة من أبرز الموشحات الأندلسية بمصاحبة الأوركسترا المكونة من 43 عازفا ومغنيا، حيث يخوض الحجار للمرة الأولى تجربة الحفل عبر الإنترنت، في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي حديث خاص لـ RT حكى لنا المايسترو، هشام جبر، عن الموشحات الأندلسية التي "عادة ما تدور مواضيعها عن الغرام والفروسية، وتعود نشأتها للقرن التاسع الميلادي في الأندلس، أثناء حكم الأمير عبد الله بن محمد، حيث ازدهرت آنذاك قوالب الموسيقى المختلفة الناشئة عن احتكاك الثقافتين العربية والإسبانية".

وعن تجربة العمل مع الفنان، علي الحجار، يقول الموسيقار هشام جبر: إن الحجار "من أفضل وأرقى المغنيين الذي يمكن أن يسعد الموسيقي بالتعامل معهم، حيث اتسم العمل معه بقدر عال من الالتزام والحرفية، ودرجة رفيعة من المهنية والولع بالموسيقى والغناء، وهو ينتمي لقلة قليلة من النخب الموسيقية القادرة على التعامل مع التراث العربي الموسيقي القديم".

وحول تجربة التوزيع الأوركسترالي للموشحات يقول جبر: "لقد كانت تجربة ثرية من حيث وضع الموشحات في قالب جديد، يستخدم الخبرة الأكاديمية الموسيقية الكلاسيكية الغربية التي نشأت عليها، وهو ما يكسب الموشح تآلفات جديدة وتلوينا أوركستراليا يمنحها بعدا أعمق".

والموشحات هي فن شعري يختلف عن ضروب الشعر الغنائي العربي في التزامه بقواعد معينة في التقنية، واستعماله للغة الدارجة أو الأعجمية واتصاله القوي بالغناء. وعنها يقول ابن خلدون: "...وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم، وتهذبت مناحيه وفنونه، وبلغ التنسيق الغاية استحدث المتأخرون منهم فنا سموه الموشح ينظمونه أسماطا أسماطا، أغصانا أغصانا، يكثرون من أعاريضها المختلفة، ويسمون المتعدد منها بيتا واحدا ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان".

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ويذهب بعض الباحثين إلى أن فن التوشح انتقل إلى الأدب العربي من خلال الأغاني الشعبية الإسبانية "الفلامنكو" و"البروفنسانية اللاتينية" (الريفية) التي كانت تعرف بالرومانسية من خلال جماعة الرواة والمغنين في فرنسا المعروفين باسم "التروبادور" (الرحالة) في القرنين السابع والثامن الميلادي.

ويضم الموشح عادة ثلاثة أقسام، دورين وخانة كل منها بلحن مختلف والختام بالخانة الأخيرة، ويظل اللحن نفسه في جميع مقاطعه كما في موشح "يا شادي الألحان"، وقد تتعدد أجزاء الموشح لتضم أكثر من مقطع لكل منها شكل وترتيب وتتخذ تسميات مثل "المذهب" و"الغصن"، "البيت"، "البدن"، "القفل"، "الخرجة".

وسوف ينقل الحفل "أونلاين" مساء اليوم 30 ديسمبر في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت غرينيتش عبر "فيسبوك"، و"يوتيوب"، بحسبما نشره المجمع الثقافي في أبوظبي في صفحته على "فيسبوك".

وكان الفنان علي الحجار قد علق على الحفل في صفحته على "فيسبوك" يوم أمس بأنها "حفلة كاملة مختلفة جدا من أغاني الموشحات" وأعرب عن شكره للموسيقار هشام جبر وكل المشاركين على مجهودهم لخروج هذا الحفل.

المصدر: RT