وزارة الثقافة: حصة الأفلام الروسية في دور السينما بلغت 50%

بلغت حصة الأفلام الروسية 50% من إجمالي الأفلام التي تم عرضها عام 2020 في دور السينما الروسية.

أعلنت ذلك وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، في حديث أدلت به يوم 29 ديسمبر لوكالات الأنباء الروسية.

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وقالت إن حصة الأفلام الروسية التي عرضت عام 2020 في دور السينما الروسية بلغت مؤشرا غير مسبوق، مقارنة بالأعوام الماضية وهي 50%. وهناك أسباب لذلك، منها جودة المنتجات السينمائية الوطنية وارتفاع الطلب عليها من جهة وتأجيل عرض غالبية أفلام هوليوود إلى عامي 2021 و2022 بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في العالم وروسيا من جهة أخرى.

يذكر أن، أولغا ليوبيموفا كانت قد أفادت في اجتماع وزاري عقد في يوليو الماضي أن حصة الأفلام الروسية من إجمالي عرض الأفلام عام 2019 في روسيا لم تتجاوز 28%. وعرضت العام الماضي في دور السينما 177 فيلما روسيا.

وقالت، ليوبيموفا، إن منتجي الأفلام الروسية يبحثون في الوقت الراهن بشأن عرض الأفلام في فترة عطلة عيدي رأس السنة والميلاد وكذلك عطلة 23 فبراير و8 مارس وعطلة عيدي 1 و9 مايو.

وأعادت وزيرة الثقافة إلى الأذهان إغلاق دور السينما في في كل الأقاليم الروسية عام 2020 لمدة 4 - 7 أشهر، وهناك 5 أقاليم روسية لم يستأنف عرض الأفلام فيها إلى الآن لتفاقم الأوضاع المتعلقة بانتشار وباء "كوفيد – 19".

المصدر: تاس