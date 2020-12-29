البدء بتصوير فيلم عن آخر أيام الشاعر الروسي يسينين

باشر المخرج الروسي الشاب، كليم سيبينكو، بتصوير فيلم "ديسمبر" الدرامي عن آخر أيام حياة الشاعر الروسي البارز للربع الأول للقرن الـ20، سيرغي يسينين (1895 – 1925).

إقرأ المزيد

وذلك ببطولة نجم السينما الروسية، ألكسندر بيتروف. ويتوقع أن يعرض الفيلم في دور السينما الروسية نهاية عام 2021.

أفاد بذلك ناطق باسم خدمة الفيديو الروسية Start. وقال المخرج، كليم سيبينكو، إن ألكسندر بيتروف، الذي قام بأداء الدور الرئيس في فيلمه السابق "النص" يليق أكثر من أي ممثل آخر لأداء دور الشاعر الروسي الوجداني الكبير. كما بمقدور "بيتروف، حسب المخرج، أن ينقل إلى الشاشة السينمائية الإحساس بالموت القريب الذي واجهه الشاعر ومعاناته وآلامه.

Sputnik I. Shnaider

يذكر أن فيلم "ديسمبر" الدرامي ينتج من قبل ورشة Yellow, Black and White الروسية وخدمة الفيديو Start بدعم من مؤسسة السينما الروسية.

ويروي الفيلم قصة الحب بين الشاعر والراقصة الألمانية ، أيسيدورا دونكان، التي وصلت لينينغراد (بطرسبورغ حاليا) لتساعد، سيرغي يسينين في الهروب من الاتحاد السوفيتي. وغادر الشاعر موسكو ليلتقي حبيبته في لينينغراد حيث واجه مشاكل كثيرة منعته من اللقاء بالراقصة، ما أدى إلى انتحاره يوم 28 ديسمير عام 1925 في أحد فنادق لينينغراد.

ويتوقع أن يعرض الفيلم في روسيا نهاية عام 2021 أو مطلع عام 2022.

المصدر: تاس