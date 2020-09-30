ريزان تقيم مهرجان "أسبوع سيرغي يسينين"احتفاء بالذكرى 125 لميلاد الشاعر

يقام في الفترة ما بين 28 سبتمبر الجاري و3 أكتوبر المقبل في مدينة ريزان الروسية مهرجان "أسبوع سيرغي يسينين" بصفته شاعرا روسيا وطنيا كبيرا (1895 – 1925) للربع الأول للقرن العشرين.

وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ125 لميلاده.

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وصرح مساعد وزير الثقافة والسياحة في مقاطعة ريزان، إيليا إبراهيموف أن المهرجان يقام بدعم من وزارة الثقافة الروسية.

وأضاف قائلا:" للأسف فإن غالبية فعاليات المهرجان ستقام في نظام أونلاين لانتشار وباء الفيروس التاجي في روسيا. وستبثها قناة "الثقافة" التلفزيونية الروسية" لكن هناك فعاليتين لا تقامان في نظام أونلاين وبينهما حفل كبير بعنوان "مولدي أحاطت به أغنيات" يقام في 30 سبتمبر الجاري في فلهارمونية ريزان وعيد الشعر الذي يختتم به المهرجان يوم 3 أكتوبر المقبل في موطن الشاعر بقرية قسطنطينوفو".

ويضم برنامج المهرجان كذلك محاضرات عن إبداع الشاعر تبثها أيضا قناة "الثقافة" التلفزيونية كما يضم محاضرتي "الشاعر يسينين والدين المسيحي الأرثوذكسي" و "شعبية شعر سيرغي يسينين ضمن جنود الجيش السوفيتي إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) وستلقيهما بنظام أونلاين رئيسة مركز "يسينين" في جامعة ريزان" الحكومية د. أولغا فورونوفا.

ويقام في 29 سبتمبر معرض للوحات الفنية والرسوم والمسابقات والأمسيات الشعرية بمشاركة فناني جوقة الأغنية الشعبية ومسرح مقاطعة ريزان .

المصدر: تاس