"البولشوي" يطلق سلسلة عروض باليه "كسارة البندق" بمناسبة عيد رأس السنة

يطلق مسرح "البولشوي" الحكومي الروسي بموسكو الثلاثاء 22 ديسمبر سلسلة حفلات رأس السنة لرائعة المؤلف الموسيقي الروسي الكلاسيكي بيوتر تشايكوفسكي.

وهي الباليه "كسارة البندق" من إخراج فنان الشعب السوفيتي يوري غريغوروفيتش.

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وأفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن المتحدثة الروسية باسم المسرح، كاترينا نوفيكوفا بأن "البولشوي" سيعرض بدءا من 22 ديسمبر الجاري وانتهاء بـ6 يناير المقبل 20 حفلة.

وقالت إن العادة جرت منذ زمن أن يتصدر باليه "كسارة البندق" لوحة الإعلانات المسرحية عام 2021 لـ "البولشوي".

وأعادت، نوفيكوفا إلى الأذهان أن باليه "كسارة البندق" كتب موسيقاه المؤلف الموسيقي الروسي العبقري، بيوتر تشايكوفسكي عام 1891 مستلهما إحدى قصص الكاتب الفرنسي، ألكسندر دوما الأب الذي أقتبسها بدوره من رواية "كسارة البندق" وملك الفئران، لأرنست هوفمان.

وعرض لأول مرة عام 1892 على مسرح دار الأوبرا الإمبراطورية ببطرسبورغ، ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه "البولشوي" الذي قدمته لأول مرة من إخراج، يوري غريغوروفيتش في 12 مارس عام 1966، ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا في ديسمبر ويناير احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظا على طابعه.

ولفتت إلى أن تذاكر الباليه بيعت بسرعة خاطفة على الرغم من القيود التي فرضتها سلطة موسكو على المسارح بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

المصدر: تاس