"البولشوي" يحتفل بيوم الباليه العالمي

احتفل مسرح "البولشوي" الروسي الخميس 29 أكتوبر الجاري بيوم الباليه العالمي في نظام أونلاين.

والمقصود بالأمر هو البث المباشر على "فيسبوك" وقنوات "يوتيوب" لمقطوعات من باليهات "الحسناء النائمة" و"أونيغين" و" كسارة البندق" وبحيرة البجع" وبروفاتها بمشاركة راقصي وراقصات الباليه وتصريحات أدلى بها فنانون وفنانات من فرقة باليه "البولشوي" التي يسميها العالم بـ "الباليه الكبير".

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أفادت بذلك المتحدثة الرسمية باسم "البولشوي" كاترينا نوفيكوفا، التي قالت:" احتفلنا يوم 29 أكتوبر بيوم الباليه العالمي على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا في العالم.

والغاية من مشاركتنا في فعاليات يوم الباليه العالمي هي استعراض قدرتنا على مواجهة الجائحة وتقديم الأداء المميز مهما كانت الظروف صعبة".

وأتاح "البولشوي" في فعاليات العام الجاري للمشاهدين فرصة رؤية ما يحدث وراء كواليس المسرح وليس على خشبته فقط.

وأعادت كاترينا نوفيكوفا إلى الأذهان أن فعاليات يوم الباليه العالمي تقام منذ عام 2014. وشاركت فيها إلى جانب فرقة الباليه "البولشوي" فرق الباليه في المسارح العالمية الكبرى، بما فيها فرقة الباليه الأسترالي وفرقة الباليه الملكي البريطاني وفرقة الباليه التابعة لمسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ الذي قدم في هذا اليوم باليه "القرصان" وغيرها.

المصدر: تاس