فيلم من إخراج الروسي كونتشالوفسكي يفوز بجائزة كبرى في مهرجان سينمائي بولندي

انتهت في بولندا أعمال مهرجان "سبوتنيك فوق بولندا" بصفته من أكبر مهرجانات السينما الروسية في أوروبا.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن فيلم "أيها الرفاق الأعزاء" ( عام 2020) من إخراج الفنان الروسي المعروف، أندريه كونتشالوفسكي والذي كان قد ترشح لنيل جائزة أوسكار السينمائية فاز بجائزة كبرى للمهرجان.

وأعلن أعضاء لجنة التحكيم البولنديون أن فيلم، كونتشالوفسكي نال الجائزة لتركيزه على الحقيقة والتفاصيل والعواطف الرائعة.

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وشارك في مهرجان العام الجاري 12 فيلما روسيا وشغل فيلم "الفرنسي"(عام 2019) من إخراج ، أندريه سميرنوف، المرتبة الثانية. واحتل المركز الثالث فيلم "قاتل الحيتان" من إخراج، فيليب يوريف، والذي سبق له أن نال جائزتين في مهرجان"البندقية " السينمائي الدولي ومهرجان "كينوتافر" السينمائي في مدينة سوتشي الروسية.

أما مساقبة الأفلام الوثائقية فأسفرت عن فوز فيلم "رجل متفائل" من إخراج أندريه كونتشالوفسكي أيضا.

يذكر أن مهرجان "سبوتنيك فوق بولندا " أقيم في بولندا للمرة الـ14 على منصة إنترنت خاصة حيث عرضت خلال 10 أيام نحو 60 فيلما روسيا.

وتمتع المهرجان بإقبال كبير من جانب المشاهدين البولنديين، لذلك اتخذت لجنة التحكيم قرارا بمواصلة عرض الأفلام الروسية على الإنترنت لغاية يوم 26 ديسمبر.

المصدر: تاس