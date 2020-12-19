نقابة الموسيقيين في مصر: محمد منير بخير وحالته مستقرة

طمأنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، جمهور الفنان محمد منير على صحته، وقالت إنه بخير، وصحته جيدة ويتواجد حاليا في منزله وليس في المستشفى.

وأوضحت النقابة أن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين تواصل مع الفنان محمد منير واطمأن عليه وعلى حالته، مشيرة إلى أن الأمر لا يزيد على حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد.

وأضافت أن الأطباء أوصوه بالراحة فقط، لافته إل أنه عاد إلى منزله بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

المصدر: "اليوم السابع"