مصر.. محكمة تحدد لسمية الخشاب "نفقة متعة" وتلزم طليقها الفنان أحمد سعد بالدفع

أصدرت محكمة الأسرة بالإسكندرية، السبت، حكمها بالدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لعدم حصولها على المتعة والعدة خلال فترة زواجها.

وألزمت المحكمة سعد، بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

وكانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية ضد أحمد سعد بمحكمة الأسرة، طالبت فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية بعد تضررها "ماديا ونفسيا".

المصدر: "اليوم السابع"