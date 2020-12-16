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الموسيقار عمر خيرت لجمهوره في ظل كورونا: "وحشتوني قوي"

الثقافة والفن

الموسيقار عمر خيرت لجمهوره في ظل كورونا:
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الموسيقار المصري/ عمر خيرت
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قدّم الموسيقار، عمر خيرت، حفلا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ليلة أمس، وسط حضور كبير من الجماهير (600 مشاهد) مع التزام التدابير الاحترازية.

واكتفت دار الأوبرا بنسبة استيعاب 50% من قدرة المسرح الكبير، الذي يستوعب قرابة 1200 مقعد، وفرضت على الحضور ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا داخل المسرح.

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خلال الحفل قال الموسيقار الكبير لجمهوره: "وحشتوني قوي"، وقدم الموهبة الجديدة، عازف الكمان، حسام شحاتة، الذي كان رائدا لأوركسترا القاهرة السيمفوني فيما قبل، والذي لقي استقبالا حافلا من الجمهور.

وقدم خيرت عددا كبيرا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة، من بينها "العرافة والعطور الساحرة"، "هي دي الحياة"، "خلي بالك من عقلك"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "في هويد الليل"، "مسألة مبدأ"، "تيمة حب"، "زي الهوى"، "فيها حاجة حلوة"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبد القادر" وغيرها.

كما وجه الموسيقار المصري رسالة تقدير ودعم لضباط الجيش والشرطة في مصر، ووصفهم بحماة الوطن الذين تكبّدوا الكثير من الصعاب في السنوات الأخيرة، وكانوا حائط صد منيع ضد الإرهاب.

المصدر: المصري اليوم

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