المهرجان القومي للمسرح المصري يطلق الأسبوع القادم "دورة الآباء"

ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ13 يوم الأحد القادم، تحت مسمى "دورة الآباء" تكريما لجيل المؤسسين الذي أثروا في الحركة المسرحية، بعد تأجيل لأكثر من مرة هذا العام.

وقال رئيس المهرجان يوسف إسماعيل في مؤتمر صحفي: "الدورة ستشمل 28 عرضا لفرق البيت الفني للمسرح والمسارح المستقلة والنقابات الفنية والجامعات ودار الأوبرا وغيرها".

وأضاف: "هذه الدورة الاستثنائية تأجلت أكثر من مرة حيث كان يفترض إقامتها في يوليو أو أغسطس لكنها تأجلت إلى شهر أكتوبر بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا ثم تأجلت إلى ديسمبر".

ومن جهته، قال مدير المهرجان إسماعيل مختار: "المهرجان عروضه مجانية وهو ما ينتج عنه تزاحم كبير كل عام، وفي ظل الظروف الحالية التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع نؤكد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية".

وتابع: "ستعمل المسارح وفق توصيات السلطات الصحية بنصف طاقتها ولن يدخل أحد قاعة العرض بدون الكمامة.. نحرص على استمرارية النشاط المسرحي في مصر لكن في الوقت ذاته نهتم بصحة وسلامة الجمهور".

وتقام عروض المهرجان في الفترة من 20 ديسمبر كانون الأول 2020 إلى الرابع من يناير كانون الثاني 2021 على 14 مسرحا تابعا للدولة مثل المسرح القومي ومسرح الجمهورية ومسرح أوبرا ملك ومسرح الطليعة ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح البالون ومسرح السلام.

ويكرم المهرجان في دورته القادمة أسماء ثلاثة من الفنانين الراحلين: هم الممثل محمود ياسين، والممثل المنتصر بالله، والشاعر نجيب سرور. وكذلك ثلاثة من الفنانين المستمرين في العطاء هم: الممثل صلاح السعدني، والممثلة سهير المرشدي، والمخرج عباس أحمد.

ويحمل الملصق الدعائي للمهرجان صور عشرات المسرحيين الراحلين منهم: يعقوب صنوع، سلامة حجازي، سيد درويش، جورج أبيض، عزيز عيد، نجيب الريحاني، علي الكسار، يوسف وهبي، بديع خيري، فاطمة رشدي وروز اليوسف.

المصدر: "رويترز"