إزاحة الستار عن تمثال الفنان الروسي تاباكوف في موسكو

شهدت الساحة قبالة مسرح "تاباكيركا" بموسكو الاثنين 14 ديسمبر مراسم إزاحة الستار عن تمثال مدير المسرح الراحل، الفنان الشعبي المشهور أوليغ تاباكوف (1935 - 2018 ).

وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ85 لميلاد الفنان.

وقد أطلقت على التمثال تسمية "ذرة الشمس". وأكد مدير المسرح الحالي وتلميذ أوليغ تاباكوف، فلاديمير ماشكوف، في كلمة ألقاها في مراسم تدشين التمثال أن "ذرة الشمس" هو لقب تاباكوف، الذي منحه إياه الفنانون والجمهور. ويكمن مغزاه الرمزي في أن إبداع الفنان كان يضيء طيلة عمره ولا يزال يضيء بعد رحيله، كما تضيء الشمس.

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و" ذرة الشمس" عبارة عن مجمع منحوت يضم شخصية الفنان نفسه وشخصية قط قام، تاباكوف بدبلجة صوته في فيلم الرسوم المتحركة " ماتروسكين" حيث تحولت أقواله إلى أمثال يرددها أبناء الشعب الروسي صغارا وكبارا في أنحاء روسيا كلها.

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يذكر أن فنان الشعب السوفيتي، أوليغ تاباكوف، تولى عام 1987 إدارة مسرح "تاباكيركا" الذي صار يحمل بعد وفاته اسمه، ثم تم تعيينه عام 2000 مديرا لمسرح " تشيخوف" الفني بموسكو بصفته من أكثر مسارح موسكو وروسيا شعبية وإقبالا.

ولديه دور كبير في تطوير السينما السوفيتية والروسية فقد شارك في تصوير فيلم "موسكو لا تصدق الدموع" من إخراج، فلاديمير مينشوف، والذي فاز مطلع الثمانينيات بجائزة الأوسكار، كما شارك في تصوير الأفلام السينمائية العديدة وقام بأداء أدوار مسرحية كثيرة في مسرحه وفي غيره من المسارح.

المصدر: تاس