وفاة فنان الشعب السوفيتي أوليغ تاباكوف

غيّب الموت فنان الشعب السوفيتي والروسي ونجم السينما والمسرح الروسيين أوليغ تاباكوف، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 82 عاما.

أفادت بذلك وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلا عن مصدر لها في مسرح تشيخوف الفني في موسكو، والذي كان الفنان الراحل مديره الفني.

إقرأ المزيد

وقالت الوكالة إن تاباكوف كان مخرجا مسرحيا بارزا وممثلا لامعا للمسرح والسينما الروسية والسوفيتية. وتولى الإدارة الفنية لمسرحي تشيخوف الفني و"تاباكيركا" بموسكو، فضلا عن إدارة مدرسة "تاباكوف" للأطفال الموهوبين.

كما حاز الفنان جوائز حكومية سوفيتية وروسية منها لقب فنان الشعب السوفيتي، وتم منحه وسام الاستحقاق الوطني بدرجاته الأربع، كما كان عضوا في مجلس الثقافة والفن التابع للرئيس الروسي.

يذكر أن أهم أدوار أوليغ تاباكوف أداها في أفلام: "موسكو لا تصدق الدموع" و" يتيم قازان" و"تحليقات في المنام واليقظة" و"الدائرة القريبة" وغيرها.

المصدر: إنترفاكس

يفغيني دياكونوف