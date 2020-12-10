نجمة الأوبرا العالمية آنا نيتريبكو تقدم هدايا لمتحف بوشكين في بطرسبورغ

أهدت نجمة الأوبرا العالمية، آنا نيتريبكو، متحف بوشكين في بطرسبورغ إبريقا فخاريا مصنوعا في أوروبا الغربية يعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر

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وقدمت، نيتريبكو تلك الهدية الثمينة من مجموعة المنتجات الفنية القديمة الخاصة بها بعد زيارتها للمتحف الأسبوع الماضي وعشية أدائها دور تاتيانا في أوبرا "يفغيني أونيغين " التي وضعها المؤلف الموسيقي الروسي العظيم بيوتر تشايكوفسكي مستوحى من رواية "يفغيني أونيغين" الشعرية بقلم أمير الشعراء الروس ألكسندر بوشكين (1799 – 1837).

وقال مدير المتحف، سيرغي نيكراسوف، إن إبريق القهوة الفخاري الذي أهدته آنا نيتريبكو للمتحف يعد تحفة ثمينة سيستخدمه خبراء المتحف لمحاكاة عصر بوشكين (النصف الأول من القرن الـ19). ويتوقع أن يشاهده الجمهور وغيره من تحف القرن الـ19 في معرض تذكاري سيقام في المتحف أثناء الاحتفال بالذكرى الـ225 لميلاد ألكسندر بوشكين عام 2024.

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وأعاد نيكراسوف إلى الأذهان أن فكرة إهداء إبريق القهوة الفخاري القديم للمتحف خطرت ببال المغنية بعد زيارتها لمتحف بوشكين حيث أرادت التشبع بروح بوشكين وأبطاله الأدبية. وقال إن إدارة المتحف تشكر المغنية على الهدية التي قدمتها.

يذكر أن متحف بوشكين في بطرسبورغ تم تأسيسه عام 1879 في مدرسة الإمبراطور ألكسندر حيث درس الشاعر ألكسندر بوشكين. وتضم مجموعة تحفه نحو 200 ألف مادة تذكارية تسلط الضوء على تاريخ وثقافة أدب روسيا في القرنين الـ18 والـ19 وبينها الأمتعة الشخصية لبوشكين وذويه وأصدقائه مثل محبرة أخته، أولغا بافليشيفا وكوب شوكولاته لزوجته ناتاليا وشمعدانات لصديقه الفيلسوف الروسي المعروف، بيوتر تشادايف وغيرها.

المصدر: تاس