بعد تعافيها من كورونا نجمة الأوبرا العالمية تغني على مسرح بطرسبورغ

تقوم الاثنين 7 ديسمبر نجمة الأوبرا العالمية، آنا نيتريبكو بأداء دور تاتيانا في أوبرا بيوتر تشايكوفسكي "يفغيني أونيغين" على خشبة مسرح "ماريينسكي" للأوبرا والباليه في بطرسبورغ .

وقال ناطق باسم المسرح إن الأوبرا ستعرض للجمهور بقيادة المدير الفني للمسرح المايسترو، فاليري غيرغييف.

وأوضح الناطق أن، آنا نيتريبكو، تقوم بأداء دور تاتيانا في تلك الأوبرا الكلاسيكية من إخراج، يوري تيمركانوف وإيغور إيفانوف، لأول مرة في مسيرتها الإبداعية.

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وتحب أجيال كثيرة من المشاهدين تلك النسخة من أوبرا "يفغيني أونيغين" لشعريتها ودقتها في عرض نفسيات شخصياتها وولائها للأصل.

ونيتريبكو هي المغنية الأولى في التاريخ التي تتم دعوتها للظهور في ثلاثة إنتاجات جديدة متتالية في ليلة الافتتاح في أوبرا متروبوليتان- نيويورك لثلاثة أعوام على التوالي في أوبرات: "آنا بولينا" في عام 2011 ، و"عصير الحب" في عام 2012 ، و"يفغيني أونيغين" في عام 2013.

ذاع صيت دور تاتيانا ريبرتوار، آنا نيتريبكو، بعد أن قامت بأدائه على خشبتي مسرح أوبرا فيينا وأوبرا متروبوليتان - نيويورك. ثم قامت شركة Deutsche Grammophon بتسجيل أوبرا "يفغيني أونيغين" بمشاركة نيتريبكو وفاليري غيرغييف، في نيويورك وأطلقت قرص DVD. وتم البث التلفزيوني للأوبرا عام 2017 في 70 بلدا، بما في ذلك 30 مدينة روسية.

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وسيشاطر، نيتريبكو في عرض " يفغيني أونيغين" في مسرح "ماريينسكي" كل من المغني، أليكسي ماركوف، الذي يقوم بأداء دور يفغيني أونيغين والمغنية، يكاترينا سيمينتشوك التي تقدم، أولغا، في الأوبرا. أما دور، لينسكي فيقوم بأدائه المغني ، سيرغي سكوروخودوف.

يذكر أن، آنا نيتريبكو، كانت قد أحيت الأسبوع الماضي في مسرح "ماريينسكي" ببطرسبورغ أمسية موسيقية قدمت فيها الأغنيات الرومانسية للمؤلف الموسيقي الروسي العظيم، بيوتر تشايكوفسكي.

وكانت الفنانة التي تحمل لقب "فنانة الشعب" في روسيا، قد أصيبت بفيروس كورونا سبتمبر الماضي، ما أدى إلى إلغاء عروضها إلا أنها عادت إلى خشبة المسرح بعد تعافيها.

المصدر: تاس