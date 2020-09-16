روسيا تحتفل بالذكرى الـ180 لميلاد المؤلف الموسيقي العظيم بيوتر تشايكوفسكي

يشهد كرملين مدينة أستراخان بجنوب روسيا في 20 سبتمبر إقامة حفل موسيقي كبير بمناسبة حلول الذكرى الـ180 لميلاد المؤلف الموسيقي الروسي العظيم، بيوتر إيليش تشايكوفسكي.

صرح بذلك ناطق باسم مؤسسة الثقافة الروسية وأعاد إلى الأذهان أن تشايكوفسكي زار مدينة أستراخان عام 1887 بطريقه إلى مدينتي باكو وتبيليسي في إطار جولته الكبيرة عبر روسيا ونهر الفولغا.

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وقال إن مؤسسة الثقافة الروسية ومسرح الأوبرا والباليه في أستراخان سيقدمان في الفترة ما بين 18 و30 سبتمبر الجاري برنامجا كبيرا رائعا بعنوان "التراث العظيم لموهبة تشايكوفسكي الموسيقية، عيد ميلاده الـ180" وذلك بدعم من وزارة الثقافة الروسية.

أما مسرح الأوبرا والباليه في مدينة أستراخان فسيشهد في 20 سبتمبر عرضا كبيرا بعنوان "ليلة تشايكوفسكي" سيحضرها نجوم الأوبرا والباليه من مسرحي البولشوي وماريينسكي. ومن بينهم نجما الأوبرا في البولشوي روسلان سكفورتسوف و ويكاترينا كريسانوفا، ونجما الأوبرا في مسرح ماريينسكي ألكسندر كراسنوف وناتاليا يفستافيفا، راقصة الباليه ماريا خوريفا، راقص الباليه الكساندر باريش، عازف البيانو بيوتر لاور، فضلا عن الأوركسترا السيمفونية لمسرح الأوبرا والباليه في أستراخان.

وسيحضر الحفل الموسيقي كذلك كبار المسؤولين والموظفين في وزارة الثقافة ليسمعوا أنغاما ساحرة من تأليف الموسيقي العظيم ويشاهدوا مشاهد من أهم باليهاته.

يذكر أن، بيوتر إيليتش تشايكوفسكي (1840 - 1893) هو مؤلف 76 مقطوعة موسيقية و10 أوبرات و3 باليهات و7 سيمفونيات وعشرات مقطوعات الكونشرتو للبيانو والفيولونسيل والوتريات. ولا تزال باليهات "بحيرة البجع" و"الحسناء النائمة" و"كسارة البندق" تصنف من كنوز الثقافة الموسيقية العالمية.

المصدر: تاس