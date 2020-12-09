شاهد.. أول ظهور للفنانة المصرية منيرة سنبل بعد 62 عاما

ظهرت الفنانة المصرية منيرة سنبل للمرة الأولى بعد غياب سنوات، في صورة نشرتها الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها على موقع إنستغرام.

ووفقا لجريدة "اليوم السابع" المصرية تعد منيرة سنبل أحد بطلات فيلم "شارع الحب"، التي لعبت فيه دور منافسة الفنانة الراحلة صباح على قلب الشخصية الذي جسدها النجم الراحل عبد الحليم حافظ خلال فيلم تم عرضه عام 1958 أي قبل أكثر من 62 عاما من الآن.

وولدت منيرة سنبل في الإسكندرية عام 1939 لأسرة أرستقراطية ودرست بكلية البنات الإنجليزية ثم التحقت بالجامعة الأمريكية، واكتشفتها مجلة الكواكب عام 1956 بعد حصولها على لقب ملكة جمال الإسكندرية.

المصدر: اليوم السابع