تكريم الفنانة منى زكي في مهرجان القاهرة السينمائي

نالت الفنانة المصرية منى زكي جائزة فاتن حمامة للتميز، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

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وعبرت منى زكي في لقاء إعلامي بعد تكريمها عن امتنانها وحرصت النجمة على توجيه الشكر للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الذي يقام في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، وقالت منى زكي بعد تكريمها في المهرجان بجائزة فاتن حمامة "شرف كبير أوي أوي إني اتكرم النهاردا في أهم مهرجان في بلدي، النهاردا واقفة على المسرح وبشكركم أوي".

وأضافت زكي في فيديو نشرته الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" "تكريمي باسم سيدة الشاشة العربية ده حاجة كبيرة بالنسبة لي، تشرفت إني كلمتها قبل كدة في التليفون وعمري ما سمعت صوت بالرقي ده، والحلاوة دي، وكمان تكريمي في الدروة الي فيها الكاتب والسيناريست وحيد حامد، دا شرف مش عادي".

وطلبت إنجي علي، من لي لي أحمد حلمي، وابنة منى زكي، أن توجه لوالدتها كلمة بمناسبة حصولها على هذه الجائزة، فبدأت لي لي في توجيه رسالتها باللغة الإنجليزية غير أن منى زكي طلبت منها أن تتحدث باللغة العربية لتقول لها إنها تستحق هذه الجائزة.

وأقيم مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ 42 من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ في دار الأوبرا المصرية، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور.

المصدر: إنستغرام+اليوم السابع