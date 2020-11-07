 
مباشر

مهرجان الإسكندرية السينمائي ينطلق مساء اليوم

الثقافة والفن

مهرجان الإسكندرية السينمائي ينطلق مساء اليوم
Reuters
مصر. الصورة: أرشيف.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3mh

ينطلق مساء السبت مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام دول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 رغم الصعوبات الناجمة عن أزمة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

 ويستمر المهرجان، الذي كاد أن يؤجل أو يلغى، 6 أيام، ابتداء من اليوم 7 نوفمبر إلى غاية 12 من الشهر ذاته.

مهرجان الإسكندرية السينمائي ينطلق مساء اليومالصورة: وسائل إعلام عربية.

تشارك في الدورة الحالية للمهرجان، الذي ينظم في مسرح محمد عبد الوهاب في الإسكندرية بدلا من المسرح الروماني بسبب سوء الطقس، 6 دول عربية، من بين دول أخرى، هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وسوريا ولبنان، كضيف شرف، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

إقرأ المزيد
فنانات مصر يتنافسن بإطلالاتهن على السجاد الأحمر لمهرجان الجونة السينمائي
فنانات مصر يتنافسن بإطلالاتهن على السجاد الأحمر لمهرجان الجونة السينمائي

ومن بين الأفلام المشاركة في المهرجان الفيلم المصري "قابل للكسر" من إخراج أحمد رشوان، والفيلم اللبناني الطويل "بالصدفة" للمخرج باسم كريستو والذي تؤدي بطولته كل من كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكك، والفيلم اليوناني "باري"، والإيطالي "بيسكاماري"،  والفيلم الفلسطيني "بيت لحم 2001"، والسوري "نوم عميق"، والتونسي "عائد"، بالإضافة لـ "الكلمة الأخيرة" من الجزائر وعدة أفلام أخرى.

وقال الأمير أباظة رئيس المهرجان في حديث إلى صحيفة "الشروق" المصرية إنه "متفائل بالعبور بالدورة إلى بر الأمان"، لاسيما أن هذا المهرجان يحظى بدعم وزارة الثقافة المصرية ويمتلك رصيدا من التجارب مع الأزمات حيث "صممنا على إقامة المهرجان عام 2013، حينما كانت الجماعات الإرهابية تهدد بإراقة الدماء فى كل مكان، وأقمنا الدورة فى حماية الدبابات، وتحدينا كل التهديدات والمخاوف، وعليه أنا متفائل".

وأوضح مطمئنا بالقول "من ناحيتنا، قمنا بالتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لتوفير الكمامات والكحول مجانا لضيوفنا وتوفير سيارة إسعاف طوال أيام الفعاليات".

 

المصدر: وسائل إعلام مصرية وعربية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا