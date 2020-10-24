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فنانات مصر يتنافسن بإطلالاتهن على السجاد الأحمر لمهرجان الجونة السينمائي

الثقافة والفن

فنانات مصر يتنافسن بإطلالاتهن على السجاد الأحمر لمهرجان الجونة السينمائي
Reuters
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انطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة أمس الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة متأخرا بنحو شهر بسبب الأزمة الصحية التي تعصف بالعالم بعد أن كان مقررا افتتاحه في سبتمبر الماضي.

واختيرت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة لتقديم نشاطاته طيلة الأيام التسعة التي يدومها المهرجان.

وكان اليوم الافتتاحي احتفاليا بوصول نجوم السينما العربية المشاركين في هذه الدورة عارضين على الجمهور وجموع المصورين أرقى ما لديهم من أناقة وجمال وأزياء موقعة بأنامل أكبر المصممين في البلاد العربية.

على السجادة الحمراء المؤدية إلى مقر المهرجان، تداول أمام عدسات المصورين والصحفيين كل من يسرا خالد الصاوي وعمرو يوسف وياسمين صبرى وكندة علوش ورانيا يوسف وشيرين رضا وجومانا مراد ومي سليم وميس حمدان، وأيضا باسل الخياط وفراس سعيد وناردين فرج وجمال سليمان وسمير صبري وآسر ياسين وزوجته ونجليه، والفنانة هبة السيسي وكذلك الإعلامية هيلدا خليفة المكلفة بتقديم فعاليات المهرجان السينمائي، بالإضافة إلى مصطفى درويش وعمر السعيد وآخرين.

فنانات مصر يتنافسن بإطلالاتهن على السجاد الأحمر لمهرجان الجونة السينمائيياسمين صبري

فنانات مصر يتنافسن بإطلالاتهن على السجاد الأحمر لمهرجان الجونة السينمائيالإعلامية هيلدا خليفة

 

فنانات مصر يتنافسن بإطلالاتهن على السجاد الأحمر لمهرجان الجونة السينمائيغادة عادل

فنانات مصر يتنافسن بإطلالاتهن على السجاد الأحمر لمهرجان الجونة السينمائي
فنانات مصر يتنافسن بإطلالاتهن على السجاد الأحمر لمهرجان الجونة السينمائيإسلام إبراهيم ودنيا ماهر
فنانات مصر يتنافسن بإطلالاتهن على السجاد الأحمر لمهرجان الجونة السينمائيأسر ياسين وأسرته
فنانات مصر يتنافسن بإطلالاتهن على السجاد الأحمر لمهرجان الجونة السينمائيمصطفى درويش

المهرجان يدوم إلى غاية يوم 31 أكتوبر الجاري.

 

المصدر: وسائل إعلام.

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