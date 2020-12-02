مطرب إماراتي يصل إلى إسرائيل (صورة)

وصل المطرب الإماراتي وليد الجاسم إلى مطار تل أبيب في زيارة لإسرائيل تستمر ثلاثة أيام.

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وسيقوم الجاسم خلال زيارته بجولات في كل من القدس وتل أبيب والبحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن المطرب الإماراتي وليد الجاسم، والفنان الإسرائيلي إلكانا مارتسيانو، أصدرا أغنية مشتركة حملت اسم "أهلا بيك" بالعربية، و"مرحبا صديقي" بالعبرية.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" قالت إن الأغنية الجديدة هي أول "عمل فني" إماراتي إسرائيلي مشترك.

RT

المصدر: RT