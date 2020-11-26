فنانة سورية تعلن خبر وفاة زوجها وتوجه رسالة لمتابعيها

أعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، اليوم الخميس، وفاة زوجها رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

ونشرت سوزان نجم الدين صورة لها مع زوجها الراحل وعلقت عليها قائلة: " ما أصعب الفقدان حين يكون عنوة ومرتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر ليفرقنا".

وتابعت: "فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي.. زوجي الحبيب الطيب الحنون الراقي سراج الدين الأتاسي.. ليكون الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحا".

وطلبت سوزان نجم الدين من متابعيها الدعاء لزوجها قائلة: "رحمك الله ياأب الغوالي وأسكنك فسيح جنانه أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة".

facebook/suzan.aldeen

يذكر أن سوزان تزوجت عام 1995 من رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي، ولديها أربعة أولاد، وانفصلت عن زوجها عام 2011، وكانت الممثلة السورية قد حلت ضيفة لبرنامج "راحت علينا" من تقديم الإعلامي اللبناني هشام حداد في بداية سبتمبر،2020 وتطرقت خلال الحلقة إلى موضوع علاقتها مع زوجها لتعلن أنها ليست مطلقة بل منفصلان.

وأكدت الممثلة السورية أنها لم تتمكن من الاجتماع بأولادها منذ 5 سنوات تقريبا، إذ "أن أولادها الـ 4 يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية مع والدهم، وبحسب القانون الجديد الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يسمح لبعض الجنسيات ومن بينهم السوريين من دخول البلد وفي حال خرج الموجودن في الولايات المتحدة الأمريكية من البلاد لن يتمكنوا من العودة مجددا".

المصدر: صفحة الفنانة السورية على "فيسبوك" + مواقع التواصل الاجتماعي