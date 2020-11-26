بعد صورته التي انتشرت مع الفنان الإسرائيلي.. شقيقة محمد رمضان توجه له رسالة

وجهت شقيقة الفنان المصري، محمد رمضان، رسالة له بعد الصورة التي انتشرت له مع المطرب الإسرائيلي، عومير آدام، وأحدثت ضجة فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.

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وخاطبت إيمان رمضان على صفحتها بـ"إنستغرام" شقيقها قائلة: "ثق في الله كعادتك.. وثق في نصره.. ببركة دعاء والديك.. ثم جمهورك اللي في ضهرك ويعلم نيتك جيدا... ثم في الخير اللي بتعلمه في كل مكان".

وأضافت: "وثق أيضا في مواقفك الحلوة تجاه بلدك وعلى مدار سنين، بداية من دخولك لجيش وطنا العظيم عشان تكون قدوة حسنة لجيلك إلى إخلاصك وسعيك لأي عمل وطني من أغاني وغيره بكل حب وحماس".

وتابعت: "وأيضا نجاحك في كل مكان اللي بيشرفنا حقيقي حب الناس نعمة من الله ... لذلك ثق في نصره أن نصر الله قريبا ... اجتهادك وإصرارك وتميزك يستاهل مني كل الاحترام ... أختك الأكبر اللي بتتعلم منك .. بحبك".

وكان الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، أول شخص ينشر صورة رمضان برفقة المطرب الإسرائيلي، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق عليها، وتم تداولها على نطاق واسع، ولقيت حفاوة من الجانب الإسرئيلي، سواء من خلال المتحدث الرسمي للجيش أو الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، كما لقيت الصورة هجوما حادا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، فيما بعد، قرارا رسميا بوقف رمضان عن العمل الفني في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي.

المصدر: إنستغرام