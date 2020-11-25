ترشيح عازف بيانو روسي لنيل جائزة "غرامي" (فيديو)

دخل عازف البيانو الروسي، دانييل تريفونوف، القائمة القصيرة بالمرشحين لنيل جائزة "غرامي" الموسيقية الأمريكية بفئة "أفضل أداء للموسيقى الكلاسيكية"، بحسب موقع Grammy الإلكتروني الرسمي.

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وقد تم ترشيح، دانييل تريفونوف، لمنح جائزة "غرامي" لتقديمه ألبوم راخمانينوف (Destination Rachmaninov Arrival).

كما ترشح لنيل الجائزة معه بالفئة المذكورة عازف البيانو الألماني، إيغور ليفيت، روسي الأصل الذي قدم ألبوم موسيقى بيتهوفن والأمريكي روسي الأصل، كيريل غرشتاين، الذي قدم ألبوم Ads: Concerto for ،Piano and Orchestra فضلا عن عازفي التشيلو الأمريكييْن ، ريشارد أو نايل، وأفغوستين هايدليك.

يذكر أن شركة CBS ستبث الساعة 20.00 يوم 31 يناير المقبل بتوقيت الشاطئ الأمريكي الشرقي مراسم توزيع جوائز "غرامي" على الفائزين.

المصدر: تاس