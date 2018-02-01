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جائزة "غرامي" لعازف البيانو الروسي تريفونوف

الثقافة والفن

جائزة
Globallookpress Valentin Baranovsky
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حصل عازف البيانو الروسي، دانييل تريفونوف، على جائزة "غرامي" عن فئة أفضل أداء منفرد على آلة البيانو.

وذكر الموقع الإلكتروني للجائزة أن تريفونوف (26 عاما)، حاز الجائزة عن تسجيله المتميز لدراسات "فرانز ليست" (1811-1886) المعروفة باسم الدراسات الترانسندنتالية (المتعالية). وقد سبق للفنان الترشح لهذه الجائزة أربع مرات.

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وأقيم حفل توزيع جوائز "غرامي" الـ 60، يوم الأحد 28 يناير، في "ماديسون سكوير" في نيويورك. وتعد الجائزة من أهم الأوسمة الموسيقية المرموقة في العالم، وتمنحها الأكاديمية الأمريكية للتسجيلات، منذ عام 1959، ويحدد أعضاء الأكاديمية الفائزين عن طريق التصويت.

المصدر: لينتا.رو

ناصر قويدر

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