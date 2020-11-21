مصر.. هجوم لاذع على محمد رمضان بسبب صورته مع مطرب إسرائيلي

أثار الفنان محمد رمضان، حالة كبيرة من الجدل في مصر، بعد نشره صورة تجمعه بالمطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي.

وانتقد الكثيرون رمضان بسبب هذه الصورة، مؤكدين أنه "تصرف غير لائق منه"، وأنه لا يتناسب مع ما يقوله دوما بأنه فنان الطبقة البسيطة.

كما وصفوه بأنه أصبح "نمبر وان" في "الخيانة والتطبيع"، مشيرين إلى أنه بهذه الطريقة سيخسر الكثير من جماهيره وشعبيته.

صورة تجمع الممثل المصري "محمد رمضان" مع المغني (الإسرائيلي) "عومير آدام" والإماراتي "حمد المزروعي"



نستطيع أن نقول :

حثالات البشر في صورة. pic.twitter.com/aVDBjxnlZR — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 21, 2020

#محمد_رمضان محسسنى ان دخل دبى يقولهم فين الاسرائيلين الى هنا .. وايه العيل الل انت شايله دا مش فاهم pic.twitter.com/ls2AA8wbh2 — ‎﮼احمد (@ahmed1sameh) November 21, 2020

يا اخى اقسم بالله انت سبب ضياع جيل كامل وجاى تكملها #قاطعوا_محمد_رمضان 😡😡 pic.twitter.com/NhEpMN5DXY — fouad amer (@fouad3amer1) November 21, 2020

ما العيب من اجتماع الصهاينة مع بعضهم البعض👨‍👧‍👦 — قصص من واقع الحياة (@AlalemMuntaser) November 21, 2020

من جانبه، علق نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، وقال إنه شاهد صورة رمضان المتداولة، وأنه لم يتخذ إجراء ضده، إلا بعد التواصل معه لمعرفة ملابسات هذه الصورة، مؤكدا أنه يحاول الوصول لمحمد رمضان لسماع وجهة نظره.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT