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مصر.. هجوم لاذع على محمد رمضان بسبب صورته مع مطرب إسرائيلي

الثقافة والفن

مصر.. هجوم لاذع على محمد رمضان بسبب صورته مع مطرب إسرائيلي
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أثار الفنان محمد رمضان، حالة كبيرة من الجدل في مصر، بعد نشره صورة تجمعه بالمطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي.

وانتقد الكثيرون رمضان بسبب هذه الصورة، مؤكدين أنه "تصرف غير لائق منه"، وأنه لا يتناسب مع ما يقوله دوما بأنه فنان الطبقة البسيطة.

كما وصفوه بأنه أصبح "نمبر وان" في "الخيانة والتطبيع"، مشيرين إلى أنه بهذه الطريقة سيخسر الكثير من جماهيره وشعبيته.

من جانبه، علق نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، وقال إنه شاهد صورة رمضان المتداولة، وأنه لم يتخذ إجراء ضده، إلا بعد التواصل معه لمعرفة ملابسات هذه الصورة، مؤكدا أنه يحاول الوصول لمحمد رمضان لسماع وجهة نظره.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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