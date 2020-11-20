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حليمة بولند تعرضت لأزمة صحية كادت تودي بحياتها

الثقافة والفن

حليمة بولند تعرضت لأزمة صحية كادت تودي بحياتها
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تعرضت المذيعة الكويتية حليمة بولند لأزمة صحية كادت أن تودي بحياتها، وفق ما ذكرت عبر حسابها على "سناب شات".

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وأضافت بولند أنها رأت الموت بعينها بسبب زيادة جرعة التخدير في العيادة، وقالت: "حسيت أنه روحي قاعدة تطلع ورب الكعبة".

وتابعت: تم وضعي على جهاز الأوكسجين، والآن بخير وسأصلي 100 ركعة شكرا لله.. رحت أتشهد كثير واقرأ قرآن وركبولي جهاز الأوكسجين والحمد لله فقت بعد فترة وقمت بالسلامة والحين بصلي 100 ركعة شكر وحمد لله.

حليمة بولند تعرضت لأزمة صحية كادت تودي بحياتها

المصدر: وسائل تواصل اجتماعي

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