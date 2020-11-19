بالفيديو.. محمد رمضان يصل أسوان في طائرة خاصة لتكريمه مرتديا الزي الصعيدي

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن وصوله لمدينة أسوان جنوبي مصر، من أجل تكريمه من قبل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

إقرأ المزيد

ونشر رمضان عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو أثناء نزوله من الطائرة فور وصولها إلى المطار، معلقا عليه: "وصلت اليوم أسوان وجه قبلي، أهلي وناسي لتكريمي من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة، ثقة في الله.. نجاح محمد رمضان".

وظهر الفنان المصري خلال نزوله من الطائرة مرتديا "جلابية صعيدية".

وصلت اليوم #أسوان#وجه_قبلي أهلي وناسي لتكريمي من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة

🇪🇬🥇 #ثقة_في_الله_نجاح#محمد_رمضانpic.twitter.com/cWrF8b3Kfe — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 19, 2020

المصدر: تويتر