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بالفيديو.. محمد رمضان يصل أسوان في طائرة خاصة لتكريمه مرتديا الزي الصعيدي

الثقافة والفن

بالفيديو.. محمد رمضان يصل أسوان في طائرة خاصة لتكريمه مرتديا الزي الصعيدي
محمد رمضان
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أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن وصوله لمدينة أسوان جنوبي مصر، من أجل تكريمه من قبل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

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ونشر رمضان عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو أثناء نزوله من الطائرة فور وصولها إلى المطار، معلقا عليه: "وصلت اليوم أسوان وجه قبلي، أهلي وناسي لتكريمي من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة، ثقة في الله.. نجاح محمد رمضان".

وظهر الفنان المصري خلال نزوله من الطائرة مرتديا "جلابية صعيدية".

المصدر: تويتر

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