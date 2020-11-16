أول رد من تامر حسني على خبر انفصاله عن زوجته

وجه الفنان المصري تامر حسني رسالة عتاب لزوجته المغربية بسمة بوسيل بعد أن أعلنت على السوشيال ميديا خبر انفصالهما.

وكتب الفنان عبر خاصية ستوري على "انستغرام" :"بسمة حببتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس و سلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كان تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي إلي عرفتيني عليها وحبيبتني بيها، أزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة .. المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك إنتي حبيبتي و أم ولادي .. أنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".

إقرأ المزيد

وتابع: "ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا طب حتى يكلمه الأول إيه علاقة الناس بعلاقة شخصية بين اتنين ممكن تنحل في التليفون أو في زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة أصلا.. ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة عشان كدا للأسف إنتي عرفتي إن في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس إنتي اللي هتخلصي من فكرة إنك تسمعيهم، ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا.. متهورة بس بحبك".

يذكر أن بسمة بوسيل، أعلنت خبر انفصالها عن تامر حسني، الأيام الماضية وكانت مفاجأة كبيرة للجمهور والأصدقاء في الوسط الفني الذين تدخلوا سريعا للصلح بينهما.

المصدر: "انستغرام"+ اليوم السابع