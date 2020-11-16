تعليق عمل المتاحف الفدرالية في روسيا

يسري في روسيا بدءا من 16 نوفمبر الجاري أمر وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، بوقف عمل كل المتاحف الفدرالية التابعة لوزارة الثقافة.

وقال ناطق باسم وزارة الثقافة الروسية إن المتاحف الفدرالية الروسية تغلق لغاية 15 يناير المقبل. كما يحظر فيها إقامة معارض وفعاليات ثقافية وتنويرية وترفيهية وغيرها.

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وفرض الأمر نفسه قيودا على عدد المشاهدين الذين يمكن أن يحضروا في وقت واحد في المسارح ودور السينما وقاعات الاحتفالات. وبموجب الأمر المذكور فإن قاعة واحدة في مسرح أو دار للسينما يجب ألا تتسع لعدد لا يزيد عن 25% من العدد الإجمالي للمشاهدين. وذلك تأكيدا لأمر عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، الذي فرض حظرا على حضور ما يزيد عن 25% من المشاهدين في المسارح ودور السينما وقاعات الاحتفال.

وفي هذا السياق فإن الفنان الروسي المشهور، فاليري ميلادزه، قد دعا الفنانين الروس إلى التراجع عن المشاركة في البرامج الترفيهية التي يبثها التلفزيون الروسي بمناسبة حلول عيدي رأس السنة وعيد ميلاد المسيح في روسيا. وذلك للفت أنظار المجتمع الروسي إلى مشاكل يواجهها قطاع الترفيه الروسي بعد اتخاذ اجراءات احترازية لها علاقة بفيروس كورونا.

المصدر: تاس