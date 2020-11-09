متحف "الإرميتاج" يعرض في قازان أول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة الروسية

افتتح الاسبوع الماضي في مدينة قازان الروسية معرض بعنوان " يكاترينا الكبرى، العصر الذهبي للإمبراطورية الروسية" في إطار مهرجان أيام "الإرميتاج" هناك.

وتحكي المعروضات عن شخصية الإمبراطورة يكاترينا الثانية (1762 - 1796) بصفتها حاكمة للدولة العظمى وبلاطها وحياتها العائلية.

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وقال مدير متحف "الإرميتاج" ميخائيل بيوتروفسكي، في تحية أرسلها عبر مؤتمر الفيديو الى مراسم افتتاح المعرض إن "إقامة المعرض هي رمز الصداقة التي تربط بيننا ومتاحف قازان والتي لا يمكن أن يقطعها أي وباء. قد أحضرنا إلى عاصمة تتارستان الكثير من التحف والنوادر والعجائب والمجوهرات التي كانت تجمعها الإمبراطورة طيلة عمرها".

فيما قال مدير متحف "كرملين قازان" التاريخي المعماري ، أيرات سيباغاتولين، إن المعرض يقدم 500 معروض نادر، بما فيها تلك التي يمكن أن تلفت أنظار الجمهور المحلي وبالدرجة الأولى نسخة فريدة لأول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة الروسية عملت بأمر من يكاترينا الكبرى والوثائق التاريخية والمتعلقة بانتفاضة الفلاحين بقيادة، يميليان بوغاتشوف (1773- 1775) والتي شارك فيها فلاحو منطقة تتارستان وكذلك الوثائق التاريخية واللوحات الفنية والأزياء والأمتعة الشخصية التي تسلط الضوء على زيارة قامت بها عام 1767 يكاترينا الثانية لمدينة قازان.

المصدر: تاس