مخرج فيلم "وحدي في المنزل 2" يكشف سر ظهور ترامب في الفيلم

كشف مخرج فيلم "وحدي في المنزل 2"، كريس كولومبوس، كيف تمكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من من الظهور في الفيلم السينمائي، قبل نحو 28 عاما.

وبحسب المخرج اختار الفريق فندق "بلازا"، الذي كان في ذلك الوقت مملوكا لترامب، لتصوير لقطات الفيلم، وأثناء التفاوض بشأن الشروط المالية مقابل التصوير في فندق الرئيس الأمريكي المستقبلي، قدم ترامب شرطا يعتبر غير مألوف وغير عادي بالنسبة لمنتجي الأفلام.

وأوضح كولومبوس في حوار مع صحيفة "The Insider"، أن ترامب قال لهم حينذاك إن "الطريقة الوحيدة، التي يمكن من خلالها التصوير في الفندق هي أن أشارك أنا في الفيلم".

وبحسب المخرج، فقد قرر الإبقاء على المشهد الذي ظهر فيه ترامب، نظرا لأن الجمهور أعجب به في أول عرض للفيلم.

ويعد الجزء الثاني من فيلم "وحدي في المنزل"، واحدا من أشهر أفلام الكريسماس.

تم إنتاج الفيلم سنة 1992، وظهر ترامب في مشهد قصير لعدة ثوان في فندق "بلازا" بنيويورك، الذي كان يملكه في ذلك الوقت، وذلك حين سأله الطفل بطل الفيلم "ماكولاي كولكين" عن اتجاه الخروج.

المصدر: وكالات